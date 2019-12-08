شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرصد 4 ملايين إسترليني لضم مهاجم فلومينينسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، الأحد، أن ليفربول يراقب اللاعب البرازيلي إيفانيلسون، مهاجم فلومينينسي، موضحة أنه من الممكن أن ينتقل إلى «أنفيلد» في يناير المقبل، مقابل 4 ملايين إسترليني فقط، مما سيدعم تحرك مسؤولي ليفربول لحسم الصفقة سريعًا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ووفقًا للصحيفة، فإن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، معجب بالشاب البرازيلي إيفانيلسون، الذي ينتهي عقده مع فلومينينسي في فبراير المقبل، ويرغب أن يصبح إيفانيلسون، صاحب الـ20 عامًا، خيارًا للمستقبل، وأن يلعب دور البديل في الهجوم مع محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي.
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