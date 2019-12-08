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مورينيو يسعى لضم دجيكو إلى توتنهام

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، الأحد، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، يبحث عن ضم مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن مورينيو أرسل كشافي توتنهام الأسبوع الماضي إلى إيطاليا، لمراقبة البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، ضد فريق فيرونا.

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وأشارت إلى أن مورينيو يريد رفع العبء عن أكتاف هاري كين، نجم السبيرز، ويسعى لضم مهاجم بديل إلى كتيبة توتنهام الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي يريد تجنب دخول الفريق في أزمة إذا تعرض كين لإصابة، كما حدث له في الموسم الماضي.

وذكرت «ميرور» أن دجيكو وقّع في الصيف الماضي على عقد جديد مع روما، ولكن قد يتم إغراء النجم البوسني بإنهاء مسيرته الاحترافية تحت قيادة مورينيو.

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