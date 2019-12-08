شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مواجهة الهلال السوداني أمس الأول، تدريبات خفيفة صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار البرنامج الاستشفائي بعد مشاركتهم في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها، الأربعاء المقبل، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة.