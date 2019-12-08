شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر نادي أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، مواجهة قوية أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني في ترتيب البريميرليج، اليوم، في إطار الجولة الـ16 من البطولة.

ويستضيف أستون فيلا الثعالب على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما ستذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 2» بتعليق خالد الحدي.