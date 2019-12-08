شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام برشلونة x مايوركا: سجل مثالي بـ«كامب نو».. وميسي يحطم رقم رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ برشلونة على تواجده في قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، بعد الفوز بنتيجة 5-2 على مايوركا، في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ16 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 34، متساويًا مع ريال مدريد، ولكن العملاق الكتالوني لديه أفضلية في الصدارة من خلال تحقيقه لفارق أهداف (23) أفضل من منافسه (21).

وحسم العملاق الكتالوني المباراة بشكل عملي مع نهاية الشوط الأول بعد تقدمه في النتيجة 4-1، في شوط شهد تسجيل الثلاثي الهجومي (ميسي، سواريز وجريزمان) لأهداف، ليحافظوا على عادتهم التهديفية الجيدة بتسجيلهم جميعًا في المباراة الثانية من بين أخر 3 مباريات لبرشلونة في لاليجا.

واحتفل ليونيل ميسي قبل المباراة بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية تحت أنظار 70 ألف متفرج على الأقل في ملعب كامب نو، قبل أن يقوم الأسطورة الأرجنتيني بإكمال الحفل في المباراة من خلال تسجيله 3 أهداف «هاتريك»، ليرتفع رصيد أهدافه في المسابقة هذا الموسم إلى 12 هدفًا، ويحتل صدارة ترتيب الهدافين على الرغم من غيابه في بداية الموسم بسبب الإصابة.

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وسجل ميسي الهاتريك رقم 35 في مسيرته بالمسابقة ليحطم رقم كريستيانو رونالدو (34) ويصبح أكثر لاعب في تاريخ لاليجا يسجل الهاتريك.

ولعب لويس سواريز للمرة الأولى خلال مسيرته في لاليجا ضد مايوركا، وتمكن من تسجيل هدف رائع، ليحافظ على سجله المثالي بتسجيله ضد جميع الفرق التي لعب ضدها خلال مسيرته في لاليجا (28 فريق مختلف).

وتلقى مايوركا هزيمته الرابعة على التوالي ليتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة، ويصبح مهدد بالتراجع إلى منطقة الهبوط مع نهاية الجولة، في حال فوز أو تعادل سيلتا فيجو (يلعب اليوم ضد ليجانيس).

وحافظ مايوركا على سجله الكارثي خارج قواعده في لاليجا هذا الموسم بالخسارة في جميع المباريات التي لعبها (7)، مستقبلًا 19 هدف (الرقم الأعلى مناصفة مع ديبورتيفو ألافيس)، ومسجلًا لـ5 أهداف فقط، من بينهم هدفي الأمس.

وعلى النقيض، حافظ برشلونة على سجله المثالي بملعب كامب نو في لاليجا هذا الموسم بتحقيق 100% انتصارات (7 من 7) وتسجيل 30 هدف (أكثر بـ10 على الأقل من أي فريق آخر على ملعبه في الدوري هذا الموسم).