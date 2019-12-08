شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ريال بيتيس ضد أتليتك بلباو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 تنطلق بعد قليل مباراة ريال بيتيس وأتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

حيث جاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي: حراسة المرمى: جويل. خط الدفاع: زهير فضال _ إدجار جونزاليز _ بارترا _أليكس مورينو خط الوسط: كاناليس _أندريس جواردادو _ إيميرسون Advertisements خط الهجوم: خواكين _ دييجو لاينيز _ لورين مورون. بينما جاء تشكيل أتليتك بلباو كالتالي: حراسة المرمى: أوناي سيمون خط الدفاع: يوري _ إنييجو مارتينيز _ يراي ألفاريز _أندير كابا خط الوسط: أوناي لوبيز _ داني جارسيا _ إنييجو كوردوبا خط الهجوم: أويهان سانكيت _ إينياكي ويليامز _ كينان كودرو. يدخل ريال بيتيس اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بينما أتلتيك بلباو في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

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