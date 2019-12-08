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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ريال بيتيس ضد أتليتك بلباو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
تنطلق بعد قليل مباراة ريال بيتيس وأتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.
حيث جاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:
حراسة المرمى: جويل.
خط الدفاع: زهير فضال _ إدجار جونزاليز _ بارترا _أليكس مورينو
خط الوسط: كاناليس _أندريس جواردادو _ إيميرسون
خط الهجوم: خواكين _ دييجو لاينيز _ لورين مورون.
بينما جاء تشكيل أتليتك بلباو كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: يوري _ إنييجو مارتينيز _ يراي ألفاريز _أندير كابا
خط الوسط: أوناي لوبيز _ داني جارسيا _ إنييجو كوردوبا
خط الهجوم: أويهان سانكيت _ إينياكي ويليامز _ كينان كودرو.
يدخل ريال بيتيس اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بينما أتلتيك بلباو في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.
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