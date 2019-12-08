بالدولار والريال والدينار .. مكافئات بطل ووصيف خليجي 24 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

يآمل كلا من المنتخبين السعودي والبحريني في حصد لقب كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين الليلة على ملعب ستاد خليفة الدولي في المشهد الختامي للبطولة الخليجية.



مكافئات بطل ووصيف خليجي 24

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن حصول حامل لقب خليجي 24 على مبلغ 2 مليون دولار، بينما يتم منح الوصيف مليون دولار، وكذلك يحصل كل منتخب شارك في تلك النسخة على مليون دولار.

وفي حال نجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب فسيحصل على 3 ملايين دولار مكافأة الفوز بالبطولة والمشاركة فيها، وهو ما يعادل حوالي 11 مليون و249 ألف ريال.

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أما إذا حقق المنتخب البحريني اللقب الأول له في التاريخ فسيحصل على 3 ملايين دولار مكافأة الفوز بالبطولة والمشاركة فيها، وهو ما يعادل حوالي 8 مليون دينار بحريني.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.