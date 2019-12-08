قبل نهائي خليجي 24 ... ألقاب المنتخب السعودي في كأس الخليج 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

يستعد المنتخب السعودي لخوض النهائي رقم 12 في تاريخه الليلة عندما يواجه المنتخب البحريني على ملعب ستاد خليفة الدولي في نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين ويستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلي ألقاب المنتخب الأخضر في البطولة الخليجية.



بطولات كأس الخليج التي حققها الأخضر السعودي

قبل نهائي خليجي 24 الليلة أمام البحرين وصل المنتخب السعودي لدور النهائي في بطولات كأس الخليج العربي في 11 مناسبة ، تُوج بالبطولة في 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003 ، في حين حقق الوصافة 7 مرات 1972 و1974 و1992 و1998 و2009 و2010 و2014.

خليجي 12

أقيمت بطولة كأس الخليج الثانية عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، من تاريخ 3 نوفمبر 1994 إلى 16 نوفمبر 1994، وقد أقيمت جميع المباريات على استاد مدينة زايد الدولي، وقد فاز منتخب السعودية لكرة القدم بلقب هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

خليجي 15 السعودية

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أقيمت بطولة كأس الخليج الخامسة عشر في المملكة العربية السعودية وتوجت بها من تاريخ 16 يناير 2002 إلى 30 يناير 2002، وقد أقيمت جميع المباريات على استاد الملك فهد الدولي، وقد حسم المركز الثالث والرابع في هذه البطولة بالقرعة لأول مرة، حيث تساوى منتخب الكويت لكرة القدم مع منتخب البحرين لكرة القدم بالنقاط وبفارق الأهداف أيضا، فقامت اللجنة المنظمة بحسم المركز الثالث بالقرعة وقد فاز منتخب الكويت لكرة القدم فيها.

خليجي 16

أقيمت بطولة كأس الخليج السادسة عشر في دولة الكويت، من تاريخ 26 ديسمبر 2003 إلى 11 يناير 2004، وتعد هذه الدورة هي الدورة الأولى التي تقام بين عامين، حيث بدأت الدورة في أواخر سنه 2003 وانتهت في أوائل سنه 2004، وقد شارك منتخب اليمن لكرة القدم للمرة الأولى في دورات كأس الخليج، وأقيمت جميع المباريات على استاد نادي الكويت، وقد فاز بلقب هذه الدورة منتخب السعودية لكرة القدم.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.