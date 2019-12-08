مشوار منتخب البحرين لـ نهائي خليجي 24 .. من قلب المحن تولد المنح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

يخوض المنتخب البحريني لكرة القدم في مساء اليوم الأحد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين أمام المنتخب السعودي على ملعب ستاد خليفة الدولي ، ويستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلي مشوار الأحمر إلى نهائي خليجي 24 الذي بدأ متعثرا وانتهى بمنحة النهائي الكبير .



مشوار المنتخب البحريني في دور المجموعات

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افتتح المنتخب البحريني مشواره في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين بالتعادل السلبي أمام المنتخب العُماني في الجولة الأولى من دور المجموعات ، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية بثنائية نظيفة .

وحقق المنتخب البحريني مفاجأة في الجولة الثالثة بالفوز على المنتخب الكويتي 4-2 ومن ثم التأهل إلى نصف نهائي خليجي 24 ليضرب موعداً مع المنتخب العراقي.

البحرين تهزم العراق بركلات الترجيح وتتأهل لـ نهائي خليجي 24

و في دور نصف النهائي حقق منتخب البحرين فوزاً مثيراً على العراق، بركلات الجزاء الترجيحية (5/3)، في المباراة التي جمعت الفريقين ملعب عبدالله بن خليفة، ليتأهل الأحمر للدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24 ويضرب موعدا مع المنتخب السعودي في النهائي ، فهل يُتوج أبناء المدرب البرتغالي هيلو سوزا باللقب الأول لهم في التاريخ الخليجي؟