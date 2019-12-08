نهائي خليجي 24| المنتخب السعودي Vs البحرين... من يعانق الذهب الذهب الليلة ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني مساء اليوم الأحد في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" على ملعب خليفة الدولي في مباراة معانقة الذهب للفريقين.



موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

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ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.

مشوار منتخب السعودية إلى نهائي خليجي 24

تلقى المنتخب السعودي الخسارة في مباراته الأولى ضد الكويت 3-1 ثم انتصر على البحرين 2-0 وعمان 3-1 واحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ليواجه المنتخب القطري في الدور نصف النهائي ويفوز 1-0 في مباراة كان الأخضر هوا الأفضل فيها طوال 90 دقيقة.

مشوار منتخب البحرين إلى نهائي خليجي 24

المنتخب البحريني تعادل سلبياً في بداية مشواره في دور المجموعات مع المنتخب العماني قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام المنتخب السعودي ، ليعود الأحمر من بعيد ويحقق مفاجأة بالفوز على المنتخب الكويتي 4-2 ومن ثم التأهل إلى نصف نهائي خليجي 24 ليضرب موعداً مع المنتخب العراقي الذي ُهزم هوا الآخر بركلات الترجيح ، فهل يفوز أبناء المدرب هيليو سوزا على الأخضر السعودي ويكملوا سلسلة المفاجآت بأول لقب لهم في التاريخ الخليجي ؟