هنا الأهلى .. منافسة بين أزارو ومروان محسن على الهجوم فى المران

جدة - عمرو شويل شهد المران الجماعى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، منافسة قوية بين جميع لاعبي الفريق غير الأساسيين على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وبدأت المنافسة بين الثنائي وليد أزارو الذي قاد هجوم الفريق الأول ومروان محسن الذي قاد هجوم الفريق الثاني، بينما شهد التقسيمة تألق كلا من أحمد الشيخ وصلاح محسن وسعد سمير وحسين السيد.

Advertisements

وبدأ الأهلي اليوم ،الأحد، الإستعداد لمباراة وادي دجلة المقرر لها الاربعاء المقبل بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السوداني مساء امس الأول الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتى فاز فيها الاهلي بهدفين لهدف.