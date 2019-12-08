شكرا لقرائتكم تصعيد حارس جديد في مران الأهلي.. وتدريبات خفيفة للأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب مواليد 2001 للمران مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد.

وخاض اللاعب تدريبات قوية رفقة شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسي الفريق تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

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فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مواجهة الهلال السوداني تدريبات خفيفة، في إطار البرنامج الاستشفائي بعد مشاركتهم في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة، ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي واسوان و الجونة.