شكرا لقرائتكم محترفة سلة الأهلى ضمن أفضل 5 لاعبات فى الجولة الثانية ببطولة إفريقيا للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأقيمت أمس السبت 4 مباريات في اليوم الثاني ببطولة إفريقيا، والتي شهدت تألق عددا من اللاعبات، لكن الاتحاد الدولي اكتفى بتحديد أفضل 5 منهم فقط.

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وجاءت اللاعبات الخمسة وفقًا لترتيب الاتحاد الدولي ديجيفاريما لاعبة فريق انيرجي البنيني ، و مارفيلوس شيزي (وزارة جبل النار)، انجفيلد ماكرو (فيروفيارو) ، استو تراوري (انتر كلوب) ، بالإضافة إلى كيلسي ميتشيل (الأهلي)

وجاء اختيار لاعبة الاهلى بعد تمكنها من تقديم أداء جيد ساعد الفريق الأحمر على تقديم عرض قوي ومميز أمام سي إن إس إس الكونغولي، حيث انها تمكنت من تسجيل 36 نقطة من بينهم 8 ثلاثيات، وذلك خلال 21 دقيقة و21 ثانية فقط شاركت بها.