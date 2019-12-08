شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يسيطر على آخر مواجهة بين طنطا ضد أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثانية والنصف من مساء اليوم، فريقا طنطا مع نظيره أسوان، فى ختام دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، باستاد أسوان الرياضى .
وقبل مواجهة اليوم، فكان اخر مواجهات جمعت الفريقين، فى بطولة الدورى، موسم 2016/2017، ومن وقتها وكان أسوان فى دورى القسم الثانى وكذلك طنطا والذى كان اخر موسم له فى الممتاز 2017/2018.
ألتقى الفريقان يوم 17 فبراير من عام 2017، بالجولة التاسعة عشر من المسابقة،تقدم طنطا بهدف سجله دينيس تيتيه فى الدقيقة 27 وتعادل أسوان بهدف سجله جيروم وايا فى الدقيقة 60.
وتأكد غياب ثنائى أسوان أحمد عبد الظاهر وعبد الرحمن جبنة، عن مباراة أبناء الجنوب أمام طنطا بسبب تعرضهما لإصابة الجزع فى الرباط الداخلى للركبة حيث يدرس الجهاز بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق، الدفع بوجوه جديدة خلال مباراة أبناء الجنوب مع طنطا لتعويض غياب الثنائى.
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