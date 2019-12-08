شكرا لقرائتكم ثريا محمد: مواجهة بطل موزمبيق صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت ثريا:" الجهاز الفني واللاعبات يحترمن جميع الفرق المشاركة في البطولة ونخوض كل مباراة بشكل مختلف، للوصول إلي النهائي والتتويج بلقب البطولة الغالي .
وأشارت لاعبة الأهلي، إلى أن علي هاشم المدير الفني للفريق يحفز جميع اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن وتحقيق الفوز بفارق كبير من النقاط في كل المباريات، حتى يؤكد الأهلي قدراته و عزمه على الفوز باللقب.
وأكدت ثريا أن مواجهة فيروفيارو بطل موزمبيق يوم الثلاثاء المقبل ستكون صعبة؛ نظرا لقوة المنافس صاحب لقب البطولة في الموسم الماضي، لكن الأهلي سيسعى لتحقيق الفوز للتربع علي قمة المجموعة بالعلامة الكاملة.
واختتمت لاعبة السلة تصريحاتها بدعوة جماهير الأهلي، للاستمرار في دعم الفريق خلال المباريات المقبلة المهمة ،واكدت أن تواجد الجمهور يدفع اللاعبات للتألق والتسابق لتقديم عروض قوية وتحقيق الفوز بفارق كبير من النقاط لإسعاد الجماهير .
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