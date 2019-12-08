تشكيل مباراة طنطا ضد أسوان فى كأس مصر

جدة - عمرو شويل يواجه فريق طنطا نظيره أسوان في المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات ،دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر والتي تقام في على استاد أسوان الرياضي.

وأعلن أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا تشكيل الفريق كالتالى :-

محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان.

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كما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان عن تشكيل أبناء الجنوب لمباراة طنطا الذي جاء كالتالي:

إسلام سليمان، الحسيني سمير، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز، محمد الصباحي، موسى داو، أحمد عامر، حسن يوسف، ابراهيم جلال وأوميد أوكري.