كيف ضحي فتح الله لإنقاذ الزمالك .. 50% عربون صلح

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جدة - عمرو شويل تواجد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، فى مقر اتحاد الكرة آمس السبت، للاتفاق على حل أومته وتسوية المستحقات بصورة ودية مع نادى الزمالك، وتوقيع ورقة بالاتفاق بينه وبين النادي في حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.

ومن المقرر أن يتسلم محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق، 50% من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعد الاتفاق الودى الذى تم بينه وبين إدارة قلعة ميت عقبة، على حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

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ووافق فتح الله على الحل الودي مع الزمالك بجدولة مستحقاته مع النادي بصورة مريحة للنادي الأبيض بدلا من الحصول على مستحقاته دفعة واحدة في الفترة الحالية، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 50% من المستحقات خلال الساعات الجارية على أن يتم جدولة باقي المبلغ.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق بين اللاعب ومسؤولي الزمالك اليوم، حرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية.