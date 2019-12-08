شكرا لقرائتكم كيف ضحي فتح الله لإنقاذ الزمالك .. 50% عربون صلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق فتح الله على الحل الودي مع الزمالك بجدولة مستحقاته مع النادي بصورة مريحة للنادي الأبيض بدلا من الحصول على مستحقاته دفعة واحدة في الفترة الحالية، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 50% من المستحقات خلال الساعات الجارية على أن يتم جدولة باقي المبلغ.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق بين اللاعب ومسؤولي الزمالك اليوم، حرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية.
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