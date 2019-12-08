شكرا لقرائتكم مران الأهلى يزف خبرا سعيدا للسويسرى فايلر قبل مواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلص التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من إصابة الضامة، وبدأ الجري حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم الأحد، وذلك استعداداً للعودة لتدريبات الفريق الأحمر، والذي سيكون بمجرد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب حاليا. وغادر علي معلول مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا متأثرا بإصابته. Advertisements ويبدأ الأهلي اليوم الأحد، الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقرر لها الاربعاء المقبل بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السوداني مساء امس الأول الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتى فاز فيها الاهلي بهدفين لهدف.

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