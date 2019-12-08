شكرا لقرائتكم مران الأهلى يزف خبرا سعيدا للسويسرى فايلر قبل مواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادر علي معلول مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا متأثرا بإصابته.
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