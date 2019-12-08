شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم مدربه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، تأجيل إقامة مؤتمر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى كان من المقرر إقامته اليوم الأحد، لتقديمه رفقة جهازه المعاون الجديد بعد تولى المسؤولية الفنية خلفاً للصربى ميتشو.

وجاء إرجاء مؤتمر الفرنسى باتريس كارتيرون بعدما قاد الفريق فى مباراتى الشرقية وأول أغسطس الأنجولى، لضيق الوقت الذى حال دون إقامة مؤتمر لتقديمه فور توليه المسؤولية الفنية خلفا لميتشو، ليقرر مسؤولو الزمالك إقامة المؤتمر اليوم الأحد، قبل أن يتم إلغائه خاصة إن الفريق حصل على راحة اليوم بعد الفوز بالأمس على أول أغسطس الأنجولى، بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون استعدادا لمواجهة بيراميدز، التى ستقام يوم الخميس المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز وكان كارتيرون قد بدء مهمته مع الأبيض بالفوز على الشرقية، بنتيجة 3 / 1، فى دور الـ32 بكأس مصر ثم حصد أول 3 نقاط فى مجموعته بدورى الأبطال بالفوز على أول أغسطس الأنجولى.