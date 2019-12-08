شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة منى عطا الله لـ"سوبر كورة": أطبق القانون على الراجل قبل الست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة جمال الغندور، تفعيل الدور النسائى فى التحكيم، وتم الدفع بأكثر من محكمة فى مباريات كأس مصر فى دور الـ32، حيث بدأت بالدفع بهن تدريجيا فى ملاعب الكرة المصرى.
وكانت نورا سعيد سجلت أول ظهور للتحكيم النسائى وبعدها يارا عاطف فى مباراتين متفرقتين، بينما شهدت مباراة الاتحاد السكندري مع النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر لأول مرة بالملاعب المصرية مشاركة محكمتين فى طاقم تحكيم واحد وهما منى عطا الله مساعدا للحكم وشاهندة المغربي حكما رابعا.
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