شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا محمد لاعبة الأهلى: مواجهة حامل اللقب صعبة فى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالعروض التى يقدمها الأهلي وتحقيق الفوز فى الجولتين السابقتين ببطولة افريقيا للأندية المقامة فى مصر خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وقالت ثريا، "الجهاز الفنى واللاعبات يحترمن جميع الفرق المشاركة فى البطولة ونخوض كل مباراة بشكل مختلف، للوصول إلى النهائي والتتويج بلقب البطولة الغالى".

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن على هاشم المدير الفني للفريق يحفز جميع اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن وتحقيق الفوز بفارق كبير من النقاط فى كل المباريات، حتى يؤكد الأهلي قدراته وعزمه على الفوز باللقب.

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وأكدت ثريا أن مواجهة فيروفيارو بطل موزمبيق الثلاثاء المقبل ستكون صعبة؛ نظرا لقوة المنافس صاحب لقب البطولة في الموسم الماضي، لكن الأهلي سيسعى لتحقيق الفوز للتربع علي قمة المجموعة بالعلامة الكاملة.

واختتمت لاعبة السلة تصريحاتها بدعوة جماهير الأهلي، للاستمرار في دعم الفريق خلال المباريات المقبلة المهمة ، وأكدت أن حضور الجمهور يدفع اللاعبات للتألق والتسابق لتقديم عروض قوية وتحقيق الفوز بفارق كبير من النقاط لإسعاد الجماهير .