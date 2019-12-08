شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أرقام تاريخية للزمالك على شرف المدرسة الفرنسية أمام أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفرنسى باتريس كارتيرون فى أول اختبار حقيقى له مع الزمالك، وتحديدا فى مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى، والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة، فى ثانى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليبدأ عصرا جديدا للفريق الأبيض تحت لواء المدرسة الفرنسية.

وشهد فوز الزمالك على ضيفه الأنجولى العديد من الأرقام المميزة، خاصة للفرنسى كارتيرون، وللزمالك أيضا تحت ولاية رواد المدرسة الفرنسية فى كرة القدم، فقد حقق الزمالك الفوز رقم 26 له بالصبغة الفرنسية، حيث سبق وتولى الفرنسى هنرى ميشيل، قيادة الفريق الأبيض مرتين، أولها فى يناير 2007، وثانيا كانت لمدة 3 أشهر فقط بدءا من أغسطس 2009.

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