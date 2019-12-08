طنطا وأسوان "حبايب" فى آخر مواجهات الدورى قبل موقعة الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثانية والنصف ظهر اليوم فريق طنطا مع أسوان، فى ختام دور الـ 32 من بطولة كأس مصر باستاد أسوان الرياضى. وتعد آخر مواجهة جمعت طنطا وأسوان فى بطولة الدورى موسم 2016/2017، ومنذ وقتها وكان أسوان فى دورى القسم الثانى وكذلك طنطا والذى كان آخر موسم له فى الممتاز 2017/2018. والتقى الفريقان يوم 17 فبراير 2017، بالجولة التاسعة عشرة من المسابقة، تقدم طنطا بهدف سجله دينيس تيتيه فى الدقيقة 27 وتعادل أسوان بهدف سجله جيروم وايا فى الدقيقة 60. وتأكد غياب ثنائى أسوان أحمد عبد الظاهر وعبد الرحمن جبنة عن مباراة أبناء الجنوب أمام طنطا بسبب تعرضهما لإصابة بالجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث يدرس الجهاز بقيادة مجدى عبد العاطى مدرب الفريق، الدفع بوجوه جديدة خلال مباراة أبناء الجنوب مع طنطا لتعويض غياب الثنائي.

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