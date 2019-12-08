شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حارس جديد فى مران الأهلى.. وتدريبات خفيفة للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وخاض اللاعب تدريبات قوية رفقة شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسي الفريق تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مواجهة الهلال السوداني تدريبات خفيفة، في إطار البرنامج الاستشفائي بعد مشاركتهم في المباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة، ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي واسوان و الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر تصعيد حارس جديد فى مران الأهلى.. وتدريبات خفيفة للأساسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.