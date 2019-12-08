شكرا لقرائتكم خبر عن محترفة الأهلى ضمن أفضل 5 لاعبات فى اليوم الثانى من بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن أفضل 5 لاعبات في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مصر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأقيمت أمس السبت 4 مباريات في اليوم الثاني ببطولة إفريقيا، والتي شهدت تألق عددا من اللاعبات، لكن الاتحاد الدولي اكتفى بتحديد أفضل 5 منهم فقط.

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وجاءت اللاعبات الخمسة وفقًا لترتيب الاتحاد الدولي ديجيفاريما لاعبة فريق إنيرجي البنيني ، و مارفيلوس شيزي (وزارة جبل النار)، انجفيلد ماكرو (فيروفيارو) ، استو تراوري (انتر كلوب) ، بالإضافة إلى كيلسي ميتشيل (الأهلي)

وجاء اختيار لاعبة الاهلى بعد تمكنها من تقديم أداء جيد ساعد الفريق الأحمر على تقديم عرض قوي ومميز أمام سي إن إس إس الكونغولي، حيث انها تمكنت من تسجيل 36 نقطة من بينهم 8 ثلاثيات، وذلك خلال 21 دقيقة و21 ثانية فقط شاركت بها.