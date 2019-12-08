شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل طنطا وأسوان فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين، المدير الفنى لنادي طنطا ، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة اليوم أمام أسوان في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر والتي تقام في على استاد أسوان الرياض.

وجاء تشكيل طنطا كالتالى:

محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان.

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كما أعلن مجدي عبد العاطى، المدير الفني لأسوان، عن تشكيل أبناء الجنوب لمباراة طنطا الذي جاء كالتالي:

إسلام سليمان، الحسيني سمير، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز، محمد الصباحي، موسى داو، أحمد عامر، حسن يوسف، ابراهيم جلال وأوميد أوكري.



تشكيل اسوان