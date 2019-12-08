شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يتسلم 50% من مستحقاته بالزمالك بعد اتفاق حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق 50% من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعد الاتفاق الودى الذى تم بينه وبين إدارة قلعة ميت عقبة، على حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

ووافق فتح الله على الحل الودى مع الزمالك بجدولة مستحقاته مع النادى بصورة مريحة للنادى الأبيض بدلا من الحصول على مستحقاته دفعة واحدة فى الفترة الحالية، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 50% من المستحقات خلال الساعات الجارية على أن يتم جدولة باقى المبلغ، بعدما تواجد اللاعب بالأمس في مقر اتحاد الكرة للاتفاق على حل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق بين اللاعب ومسؤولي الزمالك اليوم، حرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى الفترة الحالية.