شكرا لقرائتكم خبر عن "هوكى الشرقية" يستبعد لاعبا بسبب موقف غير أخلاقى قبل ساعات من نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق هوكى الشرقية، استبعاد لاعب خط الدفاع محمد عصام، من مباراة نهائى بطولة أندية دورى أفريقيا أمام نادى سموحة المقامة بالإسماعيلية مساء اليوم، ذلك بعد اتهامه بقيامه بـ"معاكسة" إحدى الفتيات داخل فندق إقامة الفريق.

من جانبه أوضح كامل رمزى عضو مجلس إدارة نادى الشرقية، والمشرف على الفريق، أن إحدى نزيلات الفندق المقيمين فيه شكت للإدارة قيام اللاعب بمعاكستها، فقررنا على الفور عودته وعدم المشاركة فى مباراة النهائى، نافيا لـ"الخليج 365" ما تردد عن ضبطه فى ع مخل، مؤكد انها إشاعات وتهويل للواقعة.

وعن تفاصيل استبعاد اللاعب، قال الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس إدارة النادى، أنه غير متواجد مع الفرقة فى الإسماعيلية، لسابق تقديم اعتذاره عن الحضور بعد سحب تنظيم البطولة من المحافظة، مضيفا لــ"الخليج 365 "، أنه فوجئ بعودة اللاعب إلى الزقازيق، بعد استبعاده، وبسؤال عن الأمر تبين أنه تم ضبطه فى وضع مخل مع أحد الفتيات بالفندق.

بدوره، أكد الكابتن أحمد الشافعى المدير الإدارى لفريق هوكى الشرقية، إنه تم استبعاد لاعب خط الدفاع محمد عصام، وستضم قائمة المباراة 17 لاعبا بدلا من 18، مشددًا على أن استبعاد محمد عصام لن يؤثر على أداء الفرقة.

من ناحية أخرى، تختتم اليوم الأحد، بطولة أفريقيا للهوكى للأندية أبطال الدورى رجال وآنسات، والتى أقيمت بمدينة الإسماعيلية بملاعب هيئة قناة السويس، والتى استمرت لمدة 8 أيام من الفترة 1 ديسمبر حتى 8 ديسمبر، وبمشاركة 13 ناديًا منهم 6 فرق رجال و7 فرق سيدات.

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ويسعى فريق هوكى الشرقية للرجال إلى حصد البطولة رقم 25 فى تاريخه، وتأكيد تربعه وتحليقه منفردًا على عرش أفريقيا، فى حين يأمل فريق الآنسات إلى تحقيق بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخه.

وخلال البطولة فاز فريق هوكى الشرقية للرجال فى المباراة الافتتاحية للبطولة على فريق كادا ستارز النيجيرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على نادى سموحة بهدفين دون رد فى ثانى مباريات البطولة، كما نجح هوكى الشرقية فى تحقيق الفوز الثالث فى البطولة على فريق نيجر فليكرز النيجيرى بأربعة أهداف دون رد، كما استطاع الفريق الفوز فى رابع لقاءاته بالفوز على فريق جى آر إيه الغانى بستة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يختتم خامس لقاءاته بفوز عريض على فريق الجريف السودانى بعشرة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الجهاز الفنى لفريق الشرقية لهوكى الرجال يتكون من الكابتن محى زغلول مدير فنى، والكابتن أسامة حسنين مدرب عام، والدكتور محمد رمزى مخطط أحمال، والكابتن أحمد الشافعى مدير إدارى الفريق، والكابتن السيد جاب الله مدرب، والكابتن هشام عبد الباسط مدرب حراس المرمى، والكابتن محمد خليل محلل أداء، والدكتور محمد جمال طبيب الفريق، وخالذ سعيد عابدين عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الفريق.

كما نجح فريق آنسات الشرقية للهوكى فى الوصول إلى المباراة النهائية ومواجهة نظيره فريق جى آر إيه الغانى، بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات خلال البطولة فاز فى مبارتين وتعادل فى مباراة واحدة.

ونجح الفريق فى التعادل مع آنسات فريق رفنيو الغانى بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المباراة الافتتاحية للبطولة، والفوز على فريق آنسات يوبى ديزرت كوين النيجيرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على فريق آنسات البوليس الغانى بثلاثة أهداف نظيفة.

يذكر أن الجهاز الفنى لفريق آنسات الشرقية يتكون من الكابتن أحمد طلعت مدير فنى، والكابتن مصطفى خليل مدرب عام، ومدام سمية عبد العزيز اخصائية اجتماعية، والدكتور أحمد عبد الكافى مدرب حراس مرمى، والكابتن طارق أحمد مدير إدارى، والدكتور محمد بدر مدرب أحمال، ورنا هشام مساعد محللة أداء، وأسامة سلطان عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الفريق.