شكرا لقرائتكم خبر عن صراع تهديفى بين أزارو ومروان محسن فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تقسيمة قوية بين لاعبى الفريق غير الأساسيين على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التقسيمة منافسة حامية بين الثنائى وليد أزارو الذى قاد هجوم الفريق الأول ومروان محسن الذى قاد هجوم الفريق الثانى، بينما تألق أحمد الشيخ وصلاح محسن وسعد سمير وحسين السيد.

وبدأ الأهلي اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السوداني مساء الجمعة على استاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.