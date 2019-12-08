غياب حجازي عن تشكيل ويست بروميتش الأساسي يتواصل في تشامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل غياب المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش عن التشكيل الأساسي لفريقه، حيث يجلس احتياطيًا خلال مواجهة سانزي سيتي، في ختام منافسات الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأعلن الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش عن التشكيل الأساسي لفريقه والذي ضم كل من سام جونستون، ناثان فيرجسون، سيمي أجايي، كايل بارتلي، كيران جيبس، جيك ليفرمور، رومين ساويرس، مات فيلبس، ماتيوس بيريرا، جرادي ديانيانا وهال روبسون كانو.

وغاب حجازي عن انطلاقة الموسم الحالي بسبب عملية جراحية أجراها في الكاحل، قبل أن يجلس احتياطيًا في معظم مواجهات الفريق، حيث لم يشارك أساسيًا سوى في مواجهة وحيدة، بينما شارك بديلًا في مواجهة أخرى في "تشامبيونشيب".

ويمتلك ويست بروميتش فرصة استعادة صدارة جدول ترتيب "تشامبيونشيب" من ليدز يونايتد، حيث يمتلك 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة خلف ليدز، بينما يحتل سوانزي سيتي المركز العاشر برصيد 30 نقطة.