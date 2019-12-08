استعدادًا لدجلة بالدوري.. تأهيل صالح ومعلول.. وتصعيد حارس جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقبلة في بطولة الدوري.

وكان الفريق الأحمر قد حصل على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت عقب الفوز على الهلال السوادني بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب مواليد 2001 للمران، وخاض اللاعب تدريبات قوية رفقة شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسي الفريق تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، كما شهد المران فقرة تصويب على المرمى للثلاثي صلاح محسن، أليو ديانج وعمار حمدي.

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على الجانب الآخر، خاض الثلاثي علي معلول، علي لطفي وصالح جمعة، تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي.

وحرص الثنائي لطفي ومعلول على خوض تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد.

ويعاني معلول من الإصابة بشد في العضلة الضامة، في حين يشكو علي لطفي حارس المرمى من الإجهاد الخفيف في العضلة الخلفية، بينما يعاني صالح جمعة من الإصابة في العضلة الضامة.

من جانبه بدأ الجهاز الفني للفريق دراسة فريق وادي دجلة بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين، وحصل الجهاز الفني علي مجموعة من مباريات المنافس أبرزها لقاءاته أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة ونادي مصر والاتحاد السكندري بالإضافة إلي مواجهته الأخيرة أمام نادي بيلا في مسابقة كأس مصر.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة جمعها بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي واسوان و الجونة.