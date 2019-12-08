على طريقة رونالدو.. سون يسجل هدف الموسم في بريميرليج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد قطع مسافة 80 مترًا من 12 لمسة في 12 ثانية، سجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هدفا مارادونيًا في شباك بيرنلي، قد يكون هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري (2019-2020).

وقاد سون فريقه للفوز على بيرنلي بخماسية نظيفة خلال مباراة الفريقين أمس السبت على ملعب "توتنهام هوتسبر ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبريميرليج، ليواصل السبيرز انتفاضته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسجل صاحب الـ27 عاما الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 32 بطريقة رائعة، بعدما انطلق من منطقة جزاء فريقه مراوغا كل من في طريقه بسرعته الفائقة، قبل أن ينفرد بحارس بيرنلي وسكن الكرة في الشباك من داخل المنطقة.

لكن بعد ذلك، تحلى سون بالتواضع بعدما صرح بأنه واصل الاحتفاظ بالكرة لعدم إيجاد زميله ديلي آلي: "عندما حصلت على الكرة حاولت تمريرها إلى ديلي، لكني لم أتمكن من العثور عليه، لذلك استمريت في الانطلاق بالكرة".

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من جانبه، أثنى مورينيو على هدف سون وقارنه بالهدف الذي سجله "الظاهرة" البرازيلي رونالدو نازاريو في شباك كومبوستيلا عندما كان لاعبا في برشلونة الإسباني عام 1996، وهو الموسم الذي أحرز خلاله 47 هدفا في 51 مباراة.

وأكد "سبيشيال وان" في تصريحات بعد المباراة: "أتذكر عندما كنت أعمل في برشلونة مع (بوبي) روبسون، سجل رونالدو هدفا مشابها لهدف سون. لقد كان هدفا مذهلا".

وأضاف: "حتى قبل تسجيل سون لهذا الهدف، ابني يطلق عليه لقب (سونالدو)، واليوم كان سونالدو نازاريو بالفعل"، كنايةً بالظاهرة رونالدو.

وأكمل: "كنت أعرف أن سون سيصل إلى حارس المرمى بينما كان يسيطر على الكرة بشكل لا يمكن إيقافه. حارس بيرنلي جيد لكنه رغم ذلك نجح في وضع الكرة ببراعة".