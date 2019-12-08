الأهلي يعود .. الزمالك يقترب .. واشتباك بمجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهت الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتفوق كاسح للترجي والنجم الساحلي التونسيين ومازيمبي الكونغولي فيما عاد الأهلي والزمالك بعد تحقيقهما للفوز الأول في البطولة.

الرجاء المغربي الذي فاز بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999، بفوز ثمين من مضيفه فيتا كلوب، الفائز بالبطولة عام 1973 بهدف نظيف سجله سفيان رحيمي في الدقيقة 48 من زمن المباراة .

الرجاء كان قد خسر أمام الترجي في ملعبه بالجولة الافتتاحية بهدفين نظيفين بعد أيام من صعوده لدور الثمانية لبطولة الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس)، على حساب غريمه التقليدي الوداد البيضاوي.

وفي نفس المجموعة الرابعة حقق الترجي فوزاً بشق الأنفس على شبيبة القبائل الجزائري بهدف سجله مهاجمه المخضرم أنيس البدري من ضربة جزاء في الدقيقة 74 ليواصل فريق الدم والذهب نتائجه الرائعه وتصدره للمجموعة بـ 6 نقاط فيما تساوي الشبيبة مع الرجاء بـ 3 نقاط وتذيل فيتاكلوب المجموعة بدون رصيد وأقترب بشدة من الخروج.

المجموعة الأولى شهدت استمرار تألق مازبمي بفوز مستحق على مضيفه زيسكو الزامبي 2-1 بفضل مهاجمه المتألق جاكسون موليكا صاحب الهدفين ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط .

ولكن الغربان تلقوا صدمة بتعرض موليكا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه رسمياً عن البطولة.

وعاد الزمالك للبطولة وانتزع المركز الثاني بفوز مستحق على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين سجلهما المتألق أشرف بنشرقي في مباراة باتريس كارتيرون الأولى مع الأبيض بعد توليه تدريب حامل لقب بطولة الكونفيدرالية.

وتوقف رصيد أول أغسطس وزيسكو عند نقطة واحدة وهو ما يضع الأبيض صاحب الثلاث نقاط منافساً وحيداً لمازيمبي.

الأهلي كان قد سبق الزمالك وحقق فوزاً هاماً على الهلال السوداني 2-1 ليشاركه في المركز الثاني بعد أن خسر الأحمر للمرة الأولى محلياً وأفريقيا مع مدربه السويسري رينيه فايلر من النجم الساحلي في الجولة الماضية.

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ويدين الأهلي بالفضل في تحقيق أول ثلاثة نقط إلى جناحيه حسين الشحات صاحب الهدف الأول ورمضان صبحي صاحب الهدف الثاني .

المبارة الأخرى شهدت تفوق كاسح للنجم الساحلي على مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة ليضع الفريق الضعيف على مقربة من توديع البطولة .

وتألق العملاق الجزائري كريم العريبي مهاجم الإيتوال وخليفة مواطنه السابق بغداد بونجاح وسجل هدفين فيما سجل حازم الحج حسن الهدف الثالث.

وارتفع رصيد النجم إلي 6 نقاط وخلفه الأهلي والهلال 3 نقاط وبلاتنيوم بدون رصيد، لتبقي الفرصة أمام سانحة أمام الأحمر الذي يواجه بطل زيمبابوي الجولتين القادمتين للظفر بـ 6 نقاط.

وتواصل الاشتباك في المجموعة الثالثة التي يطلق عليها مجموعة الموت بتعادل الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية مع ضيفه ماميلودي صنداونز سلبياً في المباراة التي اقيمت على ستاد محمد الخامس.

المباراة شهدت الغاء هدف صحيح سجله الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة الأولى بقرار مثير للجدل للحكم الكونغولي نجامبو ندالا بناءًا على راية من مساعده.

وفي المباراة الأخرى فشل اتحاد العاصمة الجزائري في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه بتروأتليتكو الأنجولي ليتعادل الفريقين 1-1 .

وتقدم للفريق الجزائري زكريا بن شاعة في الدقيقة 54 قبل أن يتعادل توني ريبيرو لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

وتصدر صنداونز المجموعة بعد هذه الجولة برصيد 4 نقاط وخلفه الوداد بنقطيتن ثم اتحاد العاصمة وبتروأتليتكو بنقطة واحدة.