تقرير.. 14 من أصل 24.. مانشستر يونايتد قاهر كبار بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رغم تراجع مستواه في الموسم الحالي وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مانشستر يونايتد مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشيار لم يكن لقمة سائغة ضد الفرق الستة الكبار في بريميرليج، إذ نجح في إحراجهم واقتناص أكثر من 50% من النقاط التي جمعها هذا الموسم من خلال مواجهاتهم.

مانشستر يونايتد واصل أمس السبت مسلسل الاستفاقة في بريميرليج بعدما حسم "ديربي مانشستر" أمام غريمه وجاره مانشستر سيتي في عقر داره بنتيجة (1-2) على ملعب الاتحاد، في قمة مواجهات الجولة الـ16 من المسابقة، والتي جاءت بعد أربعة أيام فقط من فوز الشياطين الحمر على توتنهام بنفس النتيجة بالجولة السابقة.

التعادل الوحيد لليفربول هذا الموسم كان على يد مانشستر يونايتد (1-1)، وواحدة من الهزيمتين اللتان تلقاهما وصيفه ليستر كانت أمام يونايتد أيضا (1-0)، بجانب (4-0) أمام تشيلسي، (1-2) أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، (2-1) أمام توتنهام، و(1-1) مع آرسنال، جمعت للشياطين الحمر 14 نقطة في الست مباريات.

14 نقطة من أصل الـ24 التي جمعهم يونايتد هذا الموسم بعد مرور 16 جولة جاءت من مواجهة الكبار، وهم ما لم يفعله أمام الأندية الأخرى، إذ اكتفى بجمع 10 نقاط بانتصارين أمام نوريتش سيتي وبرايتون وتعادلين مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، فيما خسر أمام كريستال بالاس، وست هام يونايتد، نيوكاسل يونايتد وبورنموث.

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وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لتكون الفرصة سانحة أمامه لتقليص الفجوة للوصول المراكز الأربعة الأولى، إذ يتأخر الآن بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، والذي يتعثر في الوقت الحالي بعدما خسر في ثلاثة من آخر أربع مباريات له في المسابقة التي يتصدرها الريدز.

وبطبيعة الحال، سيكون لدى مانشستر يونايتد الفرصة لتقليص الفارق أكثر عندما يواجه إيفرتون على ملعب "أولد ترافورد" في نهاية الأسبوع المقبل، ويأمل مشجعوه في مواصلة الانتفاضة، خاصةً بعد الحفاظ على سجلهم خاليا من الهزائم في آخر خمس جولات، إذ تعود آخر خسارة إلى الأسبوع الـ11 على يد بورنموث (1-0).

ويعد المهاجم الإنجليزي المتألق ماركوس راشفورد شريكا في إحراج يونايتد لكبار بريميرليج هذا الموسم بعد تسجيل 7 أهداف، بواقع هدفين أمام تشيلسي، هدف أمام ليستر سيتي، هدف أمام ليفربول، هدفين أمام توتنهام، وهدف أمام مانشستر سيتي، وجاء أربعة منهم من علامة الجزاء، وغاب عن التسجيل فقط أمام آرسنال.

ووصل صاحب الـ22 عاما لأفضل معدل تسجيل على الإطلاق في موسم واحد، رافعا رصيده لـ13 هدفا في جميع المسابقات ليعادل معدل تسجيله للأهداف في موسمي 2017/18 و2018/19، بعدما تمكن من التسجيل 10 مرات في الدوري هذا العام، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى جيمي فاردي مهاجم ليستر وتامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

وعلى الصعيد القاري، ورغم الخسارة في الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي على يد إف سي أستانا بطل كازاخستان (2-1)، ضمن مانشستر يونايتد تأهله رسميا إلى دور الـ32 في "يوروبا ليج"، إذ يحتل حاليا صدارة المجموعة الـ12 وفي جعبته 10 نقاط، وتحسم مواجهته أمام آلكمار الهولندي هوية متصدر المجموعة بآخر جولة.