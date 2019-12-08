الشارقة الإماراتي يُعلن استقالة رئيس النادي

أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اعتذار اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عن رئاسة مجلس إدارة النادي، نظرًا لظروف خاصةلم يحددها النادي.
وأبرز النتائج خلال فترة توليه الرئاسة، تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، بطلاً لدوري الخليج العربي للمحترفين الموسمالماضي، بعد غياب 23 عامًا عن منصة التتويج، إلى جانب تصدره الحالي لترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.
وحققت فرق النادي، الكثير من الألقاب على صعيد بطولات الألعاب الجماعية في السلة واليد، والألعاب الفردية مثل الكاراتيه وألعاب القوى والتايكواندو.
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