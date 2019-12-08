موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره كلوب بروج البلجيكي مساء يوم الإربعاء القادم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا. موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج تنطلق مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشر منتصف الليل Advertisements بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج بتوقيت أبو ظبي. تذاع مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة بتعليق علي محمد علي. ويوجد فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثالث برصيد برصيد 3 نقاط، وجاء جالطة سراي التركي في المركز الرابع برصيد نقطتين. سان جيرمان الفرنسي المتصدر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثالث برصيد برصيد 3 نقاط، وجاء جالطة سراي التركي في المركز الرابع برصيد نقطتين. ويدخل ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المباراة بدون ضغوط بعد أن ضمن التأهل رسميًا كمرز ثاني لدور الـ16، بينما يرغب بروج كلوب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الملكي مستغلًا الوضع على أرضة لإسعاد جماهيرة على الرغم من توديع البطولة.

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