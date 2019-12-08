موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة ضيفه برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الهولندي بيورن كويبرس لادارة مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.
موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان
يكون موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعةالتاسعة بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان والقنوات الناقلة
ستكون مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا منقولة بشكل عبر قناة بي ان سبورت اش دي 1 -beIN SPORTS HD 1 .
يدخل نادي برشلونة المباراة أمام إنتر ميلان الإيطالي العنيدللغاية، من أجل تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة، ليصعب من مهمة الفريق الإيطالي في التأهل.
وضمن نادي برشلونة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريقي إنتر ميلان الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني أصحاب المركزي الثاني والثالث برصيد 7 نقاط لكلًا منهما.
بينما يسعى إنتر ميلان للفوز على البلوجرانا لاقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16 رفقة برشلونة.
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