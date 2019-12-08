تعرف على موعد مباراتي نصف نهائي كأس الإمارات

تنتظر الجماهير الإماراتية مباراتي دور نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بموسمه 2019/2020. ونجح نادي العين في التأهل لدور نصف النهائي بالفوز على الشارقة بـ2-1 وبذلك سيواجه النصر الذي استطاع أن يعبر عقبة الفجيرة بـ1-0 في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي. بـ1-0 في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي. واستطاع نادي الجزيرة أن يحجز مقعده في دور نصف النهائي على حساب الوحدة بـ4-0 وبذلك سيلاقي شباب الأهلي القادم من فوز كبير على الوصل بنتيجة 5-1. القادم من فوز كبير على الوصل بنتيجة 5-1. وستقام مباراة العين ضد النصر والجزيرة مع شباب الأهلي في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي خلال يوم الخميس والموافق 9 من شهر يناير القادم على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته .

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