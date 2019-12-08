محترفة الأهلي ضمن أفضل 5 لاعبات في اليوم الثاني من بطولة أفريقيا للسلة

كشف الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن أفضل ٥ لاعبات في اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مصر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأقيمت أمس السبت ٤ مباريات في اليوم الثاني ببطولة إفريقيا، والتي شهدت تألق عددا من اللاعبات، لكن الاتحاد الدولي اكتفى بتحديد أفضل ٥ منهم فقط.

وجاءت اللاعبات الخمسة وفقًا لترتيب الاتحاد الدولي على النحو التالي:

١-ديجيفاريما (انيرجي البنيني)

قدمت اللاعبة الإيفوارية أداء جيد أمام وزارة جبل النار النيجيري على الرغم من خسارة فريقها في النهاية بنتيجة ٩٦/٥٠، لكنها نالت إعجاب الجميع بعد ان سجلت

٢٨ نقطة "أكثر من نصف نقاط فريقها"، وقامت بـ ١٦ ريباوند وصنعت فرص تسجيل لزملائها ٣ مرات.

٢-مارڤيلوس شيزي (وزارة جبل النار)

قادت شيزي فريقها لتحقيق فوز كبير في ظهوره الأول ببطولة إفريقيا عندما واجه نظيره انيرجي البنيني، وتمكنت من تسجيل ٢٥ نقطة، و١١ ريباوند وساهمت بـ ٣ تمريرات حاسمة لزملائها.

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٣-انجفيلد ماكرو (فيروفيارو)

لم تبخل ماكرو بأي شئ على فريقها في ظهوره الأول في البطولة الافريقية، وسجلت ١٨ نقطة، وقامت بـ ١٠ ريباوند، وأربع

تمريرات حاسمة لزملائها، لتقود فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب البطولة للفوز على فاب الكاميروني بنتيجة ٤٨/٤٠.

٤-أستو تراوري (انتر كلوب)

البعض كان يعتقد انه عندما تصل لاعبة لسن الـ ٣٨ لن تتمكن من مساعدة فريقها في الملعب، إلا ان أستو كانت أكبر عامل مساعد لفريقها للفوز أمام سبورتنج في الظهور الأول للفريق الأنجولي بالبطولة، ونجحت تراوري في تسجيل ٢٧ نقطة في المباراة، و٩ ريباوند، وتمريرة حاسم.

ه-كيلسي ميتشيل (الأهلي)

تمكنت المحترفة الأمريكية في صفوف النادي الأهلي من تقديم أداء جيد ساعد الفريق الأحمر على تقديم عرض قوي ومميز أمام سي إن إس إس الكونغولي، حيث انها تمكنت من تسجيل ٣٦ نقطة من بينهم ٨ ثلاثيات، وذلك خلال ٢١ دقيقة و٢١ ثانية فقط شاركت بها.