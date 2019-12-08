تعرف على حكم مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الهولندي بيورن كويبرس لإدارة مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني والتي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدور مجموعات سيرو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز للتأهل بجوار برشلونة في ظل تساوي النقاط مع بوروسيا دورتموند الألماني برصيد كل منهما سبعة نقاط. النقاط مع بوروسيا دورتموند الألماني برصيد كل منهما سبعة نقاط. جدير بالذكر أن الحكم الهولندي سبق وأن أدار العديد من المباريات لبرشلونة آخرهم فوز البرسا في نصف النهائي على ليفربول في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

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