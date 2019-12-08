شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس بأبطال أفريقيا

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على أول أغسطس الإنجولي، بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة، ضمنمنافسات الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
سجل الهدفين أشرف بن شرقي في الدقيقة 16 و71 ليرفع الأبيض رصيده إلى3 نقاط بعد ختام الجولة الثانية في المركز الثاني بعد مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ6 نقاط، ولكل من أول أغسطس وزيسكو الزامبي نقطة واحدة.
شهد اللقاء طرد مدافع أول أغسطس أونجوندا للإنذار الثاني في الدقيقة 71، ليلعب فريقه بعشرة لاعبين.
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