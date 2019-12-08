اليوم.. كوكاكولا يختتم تدريباته لمواجهة سيراميكا

أختتم فريق كوكاكولا تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة.
ويدخل الفريق معسكراً مغلقاً، بعد مرانه الأخير، استعداداً لمواجهة سيراميكا.
وتأكد غياب أحمد عبدالمنعم، لاعب الفريق، من مباراة سيراميكا، في اليوم الاتنين المقبل، على ستادالشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني، بداعي الإيقاف بحصوله على طرد في مواجهة الداخلية .
وتعادل كوكاكولا مع الداخلية، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي اٌقيمت الإثنين الماضي، في إطارالجولة السادسة بالممتاز "ب".
ويحتل فريق كوكاكولا المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت.
وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:
1- سيراميكا 16 نقطة
2- جمهورية شبين 11 نقطة
3- منتخب السويس 10 نقاط
4- القناة 9 نقاط
5- النجوم 9 نقاط
6- الداخلية 8 نقاط
7- كوكاكولا 8 نقاط
9- بتروجت 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين
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