ثريا محمد: إشادة مدرب سي ان اس اس أسعدتني

أعربت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بفوز فريقها على نظيره سي ان اس اس الكونغولي في المباراة التي أقيمت بينهما بدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية.

وقالت ثريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: من الجيد أننا فزنا بفرق كبير في مباراة

اليوم، وهذا حدث لأننا منذ أول لقاء في البطولة ونحن نركز بشكل كبير جدًا داخل الملعب.

وتابعت لاعبة الأهلي حديثها: المدرب أخبرنا منذ أول مباراة في البطولة أننا نحتاج أن نفوز في كل مباراة نخوضها بفارق كبير

من النقاط حتى نظهر أنفسنا لباقي الفرق ولتعرف أننا موجودين في البطولة.

وعن إشادة مدرب الفريق الكونغولي بمستواها في اللقاء، أوضحت: سعيدة بالأداء الذي أقدمه مع النادي الأهلي ويزيدني سعادة بنفسي ما أسمعه من إشادة فهو يجعلني فخورة بما وصلت له.

مختتمة تصريحاتها "المدرب يعرفني جيدا وأنا أعرفه ايضا، تقابلنا من قبل في السنغال عندما كنت مع منتخب مصر تحت ١٨ سنة".