حسام حسن يُصعد ستة ناشئين لفريق سموحة الأول

قرر حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، تصعيد ستة لاعبين من فريقى 99 و2001 بالنادى السكندرى إلى الفريق الأول، وذلك للمرة الأولىفى تاريخ النادى بهذا العدد.
قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"،تم اختيار 6 من لاعبي ناشئي النادي لتصعيدهم إلى الفريق الأول، بمعرفة العميد حسام حسن المدير الفنى.
وأكد رئيس نادي سموحة أن الباب مازال مفتوحًا لضم ناشئين جدد خلال الفترة المقبلة.
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