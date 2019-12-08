استطلاع رأي: الجماهير الإماراتية توافق على تغيير الجهاز الفني للمنتخب

أظهر استطلاعاً للرأي أجرته صحيفة “البيان” الإماراتية أن 7ر72 بالمئة من المشاركين في يؤيدون قرار تغيير الشامل الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم مقابل 3ر27 بالمئة لم يؤيدوا تلك القرارات.

وأجرت صحيفة “البيان إستطلاعاً للرأي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، بشأن رأي الجماهير في تغيير الجهاز الفني للأبيض الإماراتي تحت عنوان، هل تؤيد التغيير في المنتخب؟.

ووافق 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع البيان الإلكتروني، على التغيير، مقابل 32% رفضوه، بينما وافق 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عبر شبكة “تويتر”، على التغيير، بينما رفض 31 بالمئة من المشاركين المقترح، كما وافق 81 بالمئة من المشاركين في الأستطلاع على شبكة «فيسبوك»، التغيير، مقابل 19% رفضوا ذلك.

وقرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، الإستغناء عن خدمات الهولندي بيرت فان مارفيك من تدريب منتخب الإمارات.

وقدم المجلس الشكر للمدرب الهولندي وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب المنتخب الأبيض.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى مسؤولية تدريب المنتخب الإماراتي خلفاً لفان مارفيك خلال الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

وكان منتخب الإمارات ودع بطولة كأس الخليج لكرة القدم من الدور الأول، بعدما حل في المركز الثالث بترتيب المجموعة، التي ضمت منتخبات العراق وقطر واليمن.

ورغم البداية القوية لمنتخب الإمارات في البطولة بفوزه 3 / صفر على نظيره اليمني في الجولة الأولى للمجموعة، لكنه خسر صفر / 2 أمام منتخب العراق، ثم 2 / 4 أمام منتخب قطر في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ويعاني المنتخب الإماراتي من تراجع واضح في مستواه ونتائجه، حيث يحتل المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم المقررة في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية التي ستقام في الصين عام .2023

وحصد المنتخب الإماراتي سبع نقاط من أربع مباريات في المجموعة، خلف منتخب فيتنام (المتصدر) برصيد 11 نقطة، وماليزيا صاحبة المركز الثاني بتسع نقاط، وتايلاند التي تحتل المركز الثالث بثماني نقاط.

وقاد فان مارفيك منتخب الإمارات في تسع مباريات خلال مشواره مع الفريق، حقق خلالها أربعة إنتصارات مقابل خمس هزائم.

ويعيش الشارع الكروي الاماراتي حالة من الغضب الكبير على المنتخب واتحاد الكرة بسبب المستوى الحالي للمنتخب وما يقدمه من أداء غير مقنع من كافة النواحي.