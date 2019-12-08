لمحة شخصية العرب في مونديال الأندية.. بداية مصرية سعودية وبصمة مغربية إماراتية

منذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005 وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.
وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.
وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016 فيما ستشهد النسخة الجديدة لمرتقبة بالدوحة خلال الأيام المقبلة مشاركة تاريخية للكرة العربية حيث تخوض ثلا ث فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى.
وهذه الفرق هي الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا والسد القطري ممثل البلد المضيف.
وشهدت ضربة البداية نجاحاً ملموساً للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006 .
لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة.
وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر هو العين الإماراتي من خلال النسخة الماضية التي استضافتها أبو ظبي في أواخر عام 2018 حيث شق العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني.
وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الأسيوية أكثر تفوقاً على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.
والقائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية :
النسخة الفريق المركز
2000 النصر السعودي دور المجموعات
الرجاء البيضاوي المغربي دور المجموعات
2005 اتحاد جدة السعودي المركز الرابع
الأهلي المصري المركز السادس
2006 الأهلي المصري المركز الثالث
2007 النجم الساحلي التونسي المركز الرابع
2008 الأهلي المصري المركز السادس
2009 أهلي دبي الإماراتي المركز السابع
2010 الوحدة الإماراتي المركز السادس
2011 السد القطري المركز الثالث
الترجي التونسي المركز السادس
2012 الأهلي المصري المركز الرابع
2013 الأهلي المصري المركز السادس
2014 وفاق سطيف الجزائري المركز الخامس
2017 الجزيرة الإماراتي المركز الرابع
الوداد البيضاوي المغربي المركز السادس
2018 العين الإماراتي المركز الثاني
الترجي التونسي المركز الخامس
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