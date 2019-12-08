اونلاين | «يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش بيراميدز

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مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم، بث مباشر بيرامديز بث مباشر كوورة لايف عبر الخليج 365 الرياضي، بث مباشر اليوم بيراميدز، مشاهدة لقاء بيراميدز، يستضيف ملعب الدفاع الجوي اليوم مباراة قوية ومنتظرة تجمع بين نادي بيراميدز ونظيره نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء قوى لفريق بيراميدز يسعي فيه لصدارة المجموعة التى تضم أيضا المصري وإينوجو رينجرز النيجيري.

مشاهدة لقاء بيراميدز بث مباشر بيراميدز اليوم، فريق نواذيبو الموريتاني ضيف على بيراميدز فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، فى لقاء تنتظره الجماهير المصرية.

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يسعي بيراميدز للإنفراد بصدارة المجموعة التى تضم المصري ونواذيبو وإينوجو رينجرز عندما يواجه بطل موريتانيا اليوم على ملعب الدفاع الجوى فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، فى لقاء تنتظره الجماهير المصرية، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 5الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ترتيب المجموعة قبل مباراة المصري ونواذيبو

بيراميدز 3 نقاط

المصري 3 نقاط

إينوجو رينجرز النيجيري بلا نقاط

نواذيبو الموريتاني بلا نقاط