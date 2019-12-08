اونلاين | يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش المصري قناة مفتوحة

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بث مباشر مباراة المصري شاهد مواجهة المصري اليوم عبر بوابة الخليج 365 والفجر الرياضي، مشاهدة مباراة المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لاستضافة نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، مشاهدة مباراة المصري LIVE.

مشاهدة لقاء المصري اليوم يستضيف ملعب الجيش بالسويس، مباراة الفريق البورسعيدي ضد ضيفه النيجيري، من أجل مواصلة تصدر مجموعته والمنافسة على بطاقة الصدارة.

مشاهدة المصري موعد مباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية

ويحل إينوجو رينجرز النيجيري ضيفًا في المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويلعب المصري ضمن مجموعة تضم كل من "بيراميدز سبورت المصري، وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني".

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بث مباشر المصري بوابة الخليج 365 الرياضي كان بيراميدز قد فاز على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، فيما فاز المصري ايضًا على نواذيبو الموريتاني بثلاثية مقابل هدفين، مشاهدة مباراة المصري LIVE، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

مشاهدة المصري القنوات الناقله لمباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية

لقاء المصري اليوم بث مباشر المصري البورسعيدي عبر الخليج 365 ومن المقرر أن تُذاع مباراة المصري وإينوجو رينجرز النيجيري، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1، الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية والبطولات الإفريقية.

تابع عبر الخليج 365 بث مباشر مواجهة المصري يحتل بيراميدز سبورت صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبنفس الرصيد مع مواطنه المصري، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل رينجرز ونواذيبو الموريتاني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي رصيد.