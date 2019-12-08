اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر BE IN SPORTS كورة لايف رابط أستون فيلا يلا شوت trezeguet

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تقدم بوابة الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر اليوم لأحداث مواجهة ليستر سيتي وأستون فيلا، حيث يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره ليستر سيتي، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020 .

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تقام مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " "فيلا بارك " ، في مدينة (برمنجهام – إنجلترا)، ويتم بث المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة" ، معلقاً علي المباراة " خالد الحدي ". BEIN SPORTS HD 2"

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يدخل أستون فيلا المباراة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة، في أخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وأنتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب " شينجي أوكازاكي " في الدقيقة 28 لصالح السيتي ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .