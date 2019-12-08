رياضة | خليجي 24.. السعودية والبحرين من المقاطعة إلى منصة الذهب والفضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليجي 24.. السعودية والبحرين من المقاطعة إلى منصة الذهب والفضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُسدل الستار مساء اليوم الأحد على مشهد بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين حيث مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب استاد خليفة الدولي، وتعد مشاركة الفريقين مميزة للغاية وملهمة للجميع من قبل بداية البطولة ووصلا بدور النهائي .

السعودية والبحرين يرفضان المشاركة في خليجي 24

بدأت الإثارة من قبل إنطلاق بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين حيث أعلن الاتحادين السعودي والبحريني رفضهما المشاركة في البطولة الخليجية على ضوء الخلافات السياسية بين البلدين والبلد المستضيف قبل أن يتراجعا عن القرار ويعلنا المشاركة منذ أقل من شهر وتحديداً في 12 نوفمبر الماضي وها نحن في 8 ديسمبر الجاري موعد نهائي البطولة الخليجية بينهما بعد أن تفوقا على جميع المنافسين ومن بينهم قطر صاحبة الضيافة.

مشوار المنتخب السعودي إلى نهائي الذهب والفضة

كانت بداية المنتخب السعودي سيئة للغاية في إفتتاح مباريات بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين حيث تلقى الأخضر السعودي هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف ، لكنه استعاد توازنه وحقق فوزين على البحرين بثنائية نظيفة وضد عمان بنتيجة 3-1، وأنهى الدور الأول محتلا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ليضرب موعداً مع المنتخب القطري في نصف النهائي .

المنتخب السعودي يحرج قطر ويتأهل للمشهد الختامي

وحقق المنتخب السعودي مفآجاة قوية بالتغلب على المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بهدف نظيف أحرزه نجم الأخضر عبد الله الحمدان ليضرب الأخضر السعودي موعدا مع المنتخب البحريني في نهائي خليجي 24.

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المنتخب البحريني تحت شعار لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة

وعلى الجانب الآخر كان مشوار تأهل المنتخب البحريني لدور النهائي محفوفا بالمحن الصعبة حيث كانت البداية سلبية بالتعادل أمام المنتخب العماني بدون أهداف وخسارة بهدفين دون رد أمام السعودية وفوز وحيد مثير على الكويت بنتيجة 4-2 ليحصد الأحمر المركز الثاني برصيد أربعة نقاط ويتأهل لمواجهة العراق في دور نصف النهائي.

في دور نصف النهائي حقق منتخب البحرين فوزاً مثيراً على العراق، بركلات الجزاء الترجيحية (5/3)، في المباراة التي جمعت الفريقين ملعب عبدالله بن خليفة، ليتأهل الأحمر للدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24 ويضرب موعدا مع المنتخب السعودي في نهائي خليجي 24 .

نهائي الذهب والفضة بين السعودية والبحرين

ومن المقرر أن تقام مباراة مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.

مواجهات السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي

وفي سياق متصل تواجه المنتخبان السعودي والبحريني من قبل في 18 مباراة في كأس الخليج العربي، بداية من النسخة الأولى من المسابقة الكبرى وحتى قبل الماضية في خليجي 22 منذ 5 سنوات على أراضي المملكة، ويتفوق الأخضر على نظيره في تلك المواجهات حيث حقق الفوز في 9 مباريات بينما فاز أبناء المنامة في 4 لقاءات وحضر التعادل في 4 مرات وتم إلغاء مباراة وحيدة بينهما في سجل المواجهات.